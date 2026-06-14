動揺した。日曜劇場『GIFT』（TBS系）が最終回直前、主要人物である宮下涼（山田裕貴）が肥大型心筋症により亡くなったのだ。あまりに強烈なクリフハンガーである。『GIFT』は難病ものではない。スポーツものだ。宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が車いすラグビーの弱小チーム・ブレイズブルズのコーチとなり、物理学の難問を解き明かすようにチームの力を高めていく。 参考：『GIFT』平