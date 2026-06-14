東京から車で約90分、豊かな里山が広がる千葉県富津市に、動物たちと自然が共生する話題の古民家・グランピング施設「和心村」があります。同施設では、2026年6月1日（月）から7月5日（日）までの期間限定で、初夏の夜空を彩る「天然蛍（ホタル）鑑賞ツアー」を宿泊者限定で開催中。さらに、梅雨の「雨の日」をあえて特別な価値に変えるオリジナル特典のプレゼントなど、これからの季節にぴったりの滞在型観光を提案しています。個