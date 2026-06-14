開催：2026.6.14 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 6 - 3 [レンジャーズ] MLBの試合が14日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 3回表、1番 ワイアット・ラングフォード 4球目を打ってセンターへのタイムリ