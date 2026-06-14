開催：2026.6.14 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 3 - 2 [マーリンズ] MLBの試合が14日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマーリンズが対戦した。 パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するマーリンズの先発投手はレイク・バカーで試合は開始した。 1回裏、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒット