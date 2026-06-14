開催：2026.6.14 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 8 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が14日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマリナーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 1回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショ