6月13日（土）午後6時30分頃、熊本県八代市鏡町の商業施設駐車場で、児童数人が話していたところ、軽トラックに乗った知らない男が「なんや」などと声をかけてきて、さらに園芸用のハサミを持って近づいてきたということです。 男からハサミを向けられたり、切り付けられたりといったことはありませんでした。 男の特徴は〇年齢70歳から80歳くらい〇身長160cmから170cmくらい〇白髪交じりの短髪〇上衣白色の作業着〇下衣水色