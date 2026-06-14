6月13日午後3時頃、熊本市中央区水前寺公園の公園で、遊んでいた男児らが、男からスマートフォンを向けられる事案が発生しました。 男の特徴は、・年齢30歳から40歳くらい・身長165～170cmくらい・体型やせ型・着衣半袖Ｔシャツ、長ズボン、赤色帽子着用です。 警察は、保護者に対し〇防犯ブザーを携帯し、すぐに使えるように準備しておく〇不審者を見たらすぐに逃げて、安全な場所で110番する〇身の