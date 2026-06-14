◇米女子ゴルフツアーダウ選手権第3日（2026年6月13日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の第3ラウンドがフォアサム（1つのボールを交互に打つ）で行われ、16位から出た渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組が5バーディー、3ボギーの68で回り、通算7アンダーで4位に浮上した。首位とは3打差。ともに黄金世代の「HinaMina」ペアが絶妙のコンビネーションを見せた。8番で