「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島は先発・森下暢仁が、自身２年ぶりの完封勝利でチームの連敗を４で止めた。交流戦ビジター８試合目で初勝利。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「素晴らしい投球」と絶賛した。◇◇森下の投球に尽きる勝利だね。今シーズン最高のピッチングじゃないかな。球にキレがあって、低めへ丁寧に投げていた。バッテリーを組んだ石原とのコンビも良かったし、