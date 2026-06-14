女優田中みな実（39）が13日更新された、女優仲里依紗のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」に出演。いわゆる「ダメ男」に関する私見などを語った。今回の動画ではリスナーから田中への質問コーナーを実施。「ダメな男の見分け方」について聞かれると、田中は「なんかでもさ、『恋リア』（恋愛リアリティー番組）とか見てるとさ、めっちゃわかるの。なのに自分が渦中にいると気付けなかったりするよね…と思って。なんなら反対さ