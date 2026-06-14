北中米Ｗ杯１次リーグＢ組初戦（１３日＝日本時間１４日、米国・サンフランシスコ）、前回開催国のカタールがスイスに１―１で引き分けて、Ｗ杯で初の勝ち点を獲得した。２大会連続２度目の出場となったカタールは、前半１７分、スイスのＦＷブレール・エンボロ（レンヌ）にＰＫを決められて先制される。その後はスイスに攻め込まれて、苦しい展開が続く。なんとか追加点は阻止し、後半アディショナルタイムにカタールのＤＦ