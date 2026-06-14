大谷翔平投手（３１）が３戦連発だ。１３日（日本時間１４日）の敵地ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で?復帰?し、初回に相手先発バークを完ぺきに捉えた。１球目の高めのボール球を見逃すと、２球目のインハイに来た１５１キロのストレートを強振。打球はあっという間に右翼席の中段に吸い込まれ、３戦連続の１４号ソロ。今季５本目の先頭打者アーチを放った。打球速度１０９・６マイル（約１７６・４キロ）、飛距離４０９