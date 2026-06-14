アメリカの名優モーガン・フリーマンが、今月1日で89歳を迎えた。ときに主人公の頼れるメンターに、ときに皮肉屋な相棒役に、ときに思慮深い指導者役に扮し、何十年にわたりスクリーンを彩り続けるフリーマン。現在も、出演する人気シリーズ第3弾『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が日本公開中だ。ところで、そんなフリーマンは多くの作品で同じような短髪にほとんど特殊なメイクを施さず出演している。そ