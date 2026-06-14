敵地ホワイトソックス戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）の敵地ホワイトソックス戦で、偉業にわずかに届かなかった。無安打無得点投球で迎えた9回、先頭打者に本塁打を許した。昨年の出来事を思い出したファンも多く、様々な声が上がった。山本は初回からエンジン全開で、8回2死まで1人の走者も許さず。完全試合も視野に入ったが、6番・マイドロスのゴロを遊撃のベッツがまさかのエラー。初めての