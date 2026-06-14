ハリウッド版「ザ・リング」シリーズや『マルホランド・ドライブ』で知られるナオミ・ワッツが、インスタグラムでビリー・クラダップとの結婚3周年をお祝い。未公開のウェディングドレス姿をシェアした。【写真】ナオミ・ワッツ、ジャクリーン・ケネディを思わせるエレガントなドレス姿を披露現地時間6月9日、インスタグラムを更新したナオミは、「記念日おめでとう、マイラブ」とメッセージを添えて、屋外のベンチに寄り添っ