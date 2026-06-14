敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒットノーランに抑え、8回1/3を1安打1失点で7勝目を挙げた。ただ、9回で大記録を逃したことに「野球は難しいな」と苦笑いを浮かべた。この日は球威、制球ともに抜群でホワイトソックス打線を寄せ付けず。前回エンゼルス戦から、この日の8回2死まで45者連続アウト