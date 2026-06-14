舘ひろしが、思わず「うちのせがれ」と言い間違えた俳優がいる。現在『怪物』『国宝』などで注目がうなぎ上りの舘プロ最年少俳優・黒川想矢だ。30年前に映画『免許がない！』で演じた南条弘を、舘がふたたび軽やかに演じてみせるコメディ映画『免許返納!?』が公開になる。本作には黒川も出演。今回ふたりの対談が実現し、「うちのせがれ」の言い間違いも納得してしまう関係性が、そこにあった。【写真】黒川想矢の撮影中、ちょっ