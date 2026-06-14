将来性十分な大型遊撃手だ。浜松学院興誠の門倉真治朗（３年）は今夏、注目内野手の一人。１８２センチ、８６キロの恵まれた体で、高校通算本塁打１２本の長打力を誇る。「大会で打率６割以上、守備は無失策。チームはベスト１６」と目標を定めた。中学入学時には、１５６センチで体重は４５キロと細身だったが、多いときには朝８個のモチを食べて体重を増やした。高校入学時は主に投手。１年冬から本格的に内野手に転向した。