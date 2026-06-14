【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は、１次リーグ初戦のオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向け、決戦の地・ダラスのスタジアムで前日会見に臨んだ。ドイツ、スペインというＷ杯優勝経験国を破った前回のカタールＷ杯から４年。日本代表史上初めて２大会連続で指揮を執る森保一監督は、改めて「いい守備から