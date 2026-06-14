◆米大リーグホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・指名打者」で２試合ぶりにスタメン復帰し、いきなり出場した試合では３試合連続弾となる１４号先頭打者本塁打を放った。先発した山本由伸投手（２７）は８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻投球