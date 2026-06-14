お笑い芸人の玉袋筋太郎(58)と“伝説の女優”桜樹ルイ(57)による司会で無料配信されているYouTube番組が異例の再生回数を記録している。芸能生活40周年を迎え、6月6日に開催した自身の「祝う会」に各界の著名人が集結して話題になった玉袋と、今春に小説家デビューを果たした桜樹。勢いに乗る男女の同世代コンビが4人のゲスト女優と対談した番組について、担当者に話を聞いた。 【写真】デビュー22年妖艶さの中に