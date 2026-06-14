俳優のティム・アレンは「トイ・ストーリー3」でシリーズが終了すると思っていたという。1995年から同シリーズでバズ・ライトイヤーの声を務めているティムだが、2010年に公開された第3弾の後、またバズを演じることになるとは思わなかったという。 【写真】「夢だった」人気作品オリジナル楽曲を書き下ろした人気女性歌手 7月3日公開の最新作「トイ・ストーリー5」でも再び、