「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島勝利の列で仲間とハイタッチする表情に充実感がにじむ。１１日・西武戦（ベルーナ）以来２試合ぶりスタメンの石原貴規捕手が、好リード＆２安打をマーク。チームの連敗ストップに貢献し「まず勝てたということと、最後まで無失点でいけたというのが一番良かったかなと思います」とうなずいた。初回を無失点に抑えると、ベンチで森下と会話を重ねた。「ストレートが