女優の宮内ひとみが13日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルの近影を公開した。「ちょっと前だけど、パーマかけたんだよ」と告白。「わかる？？」とつづり、最新ショットを披露した。この投稿に、ファンからは「ゆるいウェーブがナチュラルでいいですね！」「かわいい」「綺麗ですね」「お綺麗の一言」「お似合いで素敵です」「ステキドラマのワンシーンですか？」などの声が寄せられている。宮内は24年11月に