5月末に公表された最新の特殊詐欺の被害状況によれば、2020年以降、特殊詐欺は年々増加し、2025年は警察の認知件数で約2万8000件だった。被害額は約1423億円で、ともに過去最悪だ。 警察庁と大手銀行連携し、特殊詐欺口座の即日凍結が可能に政府は口座不正譲渡の罰則強化 そして、その被害額は2024年から1年で約2倍と急激に増加しており、かなり深刻な状況だ。認知されている被害のうち、半分以上は65歳以上の高齢者が占めて