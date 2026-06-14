「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島が五回２死から坂倉、エレフリス・モンテロ内野手の連続二塁打で追加点を挙げた。強烈な打球があっという間に中堅フェンス手前まで飛んでいく。モンテロは巨体を揺らして、二塁に到達すると、ベンチに向かって小さくガッツポーズ。試合後は開口一番、「勝ったから何も言うことないよ」と、連敗ストップの余韻を味わうように言葉を並べた。１点リードの五回だ。２