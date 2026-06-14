「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースは山本由伸投手が九回までノーヒットノーランを続ける好投で快勝した。山本は８回２死からベッツの失策で完全試合が途切れ、九回先頭にソロを浴びてノーヒットノーランも消滅。それでもメジャー自己最長の８回１／３を投げ、今季最多１０９を投じ、１安打７奪三振１失点で７勝目。敵地のファンやチームメートから祝福を受けた。試合後は「自信を持って投