アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のイベント『名探偵プリキュア！ いっしょになぞとき！ はなまるかいけつフェスティバル！』の詳細が発表された。エンディング主題歌の歌唱を担当している増井優花の登壇が決定した。会期中、毎日プリキュアが登場する「名探偵プリキュア！ステージ」にて、特定の日時に登場予定で、一緒に歌って踊って、はなまるステキな公演をお届けする。【写真】キュアアルカナの立像や着ぐるみ登場