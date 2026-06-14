アメリカメディアは13日、イランが保有する高濃縮ウランの貯蔵施設について、イラン側が周辺に地雷を設置するなどして封鎖を強化していると報じました。CNNは、情報機関に詳しい関係者の話として、イランがここ数週間、高濃縮ウランを保管する地下施設の封鎖を強化していると伝えました。報道によりますと、イラン側は地下トンネルを意図的に崩落させたほか、施設の入り口付近に地雷を設置するなどして、施設へのアクセスを困難に