1955東京ベイby星野リゾートは、50年代のアメリカのスターをテーマにした新コンセプトルーム「50sスターダムルーム」を7月1日から提供する。客室は38平方メートルで定員4名、全2室。入口側はハリウッドミラー付きドレッサーやジュークボックスを模したウォールハンガーとステージ衣装をそろえた楽屋風エリア、奥側はミラーボールやネオンサイン、マイク、「ゴロゴロ寝台」を配置した小上がりのステージ風エリアとする。向かいには5