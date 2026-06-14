日本最大級の日本酒イベントが開催される。6月19日・20日の2日間にわたって行われるのは「日本酒フェア2026」。いったいどんなものなのか。全国の日本酒が池袋に大集合！「日本酒フェア2026」6月19日・20日「日本酒フェア2026」は、2026年6月19日（金）・20日（土）の2日間、池袋サンシャインシティで開催される日本酒イベントだ。主催は全国約1600の酒類メーカーが所属する団体・日本酒造組合中央会で、今回は2つのイベントで構