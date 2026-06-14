ハリウッド実写映画版『ストリートファイター／ザ・ムービー』には、日本側による入念な監修が入っているようだ。『ストリートファイター6』ディレクターの中山貴之氏が、初期段階の脚本に納得せず、約2年をかけて現在の形へと磨き上げていたことを明かしている。 米の取材で、中山氏は映画版について「正直に言うと、最初に受け取った脚本はかなりラフでした。おそらく、みなさんが