新幹線通勤は定期代が高くなりやすいため、会社が全額負担してくれると家計には大きな助けになります。一方で、「通勤手当には非課税限度額がある」と聞くと、会社が出してくれても税金がかかるのではと不安になるでしょう。 新幹線代も合理的な通勤方法と認められる場合は、通勤手当の非課税対象に含まれます。ただし、非課税となるのは月15万円までです。会社が全額を支給しても、15万円を超える部分は給与として課税され