なぜ、フェイク情報は社会に広がっていくのか。『嘘で満ちていく社会データで読み解くフェイク時代の構造』（朝日新書）を出した情報経済学者の山口真一さんは「SNSのせいだと考える人は多いが、実際に調査してみると、拡散の経路はそれだけではなかった」という――。■85％が見抜けなかったフェイク情報フェイク情報に騙されるのは「一部の騙されやすい人」だと思ってはいないだろうか。実際にはそうではない。私がGoogle Japa