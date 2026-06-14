ITZYのリアが、ファンを魅了した。リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】リア、胸元パックリ衣装公開された写真には、キャミソールトップスにデニムパンツを合わせたリアの姿が収められている。胸元が大胆に開いたデザインのトップスで洗練された魅力を放ち、カメラを見つめる眼差しでファンを虜にした。この投稿を見たファンからは、「やばすぎる」「目のやり場に困る…」「とても可愛い」「天使？