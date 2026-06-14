初対面の女の子には好印象を残すように自己アピールしたいものです。では、女の子に好印象を残すような自己アピールは、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。そこで今回は、みなさんの自己アピールをより魅力的に表現して頂くために、「女の子に自己アピールする際の７つのポイント」をご紹介させて頂きます。【１】相手の女の子に対して、興味を持つこと。自分のことを知ってもらおうと気合いを入れる前に、女の子に興味