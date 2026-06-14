いまや日本人の6人に5人はパスポートを持っていない。先進国のなかでも異常なほどの「旅離れ」は、いつ、なぜ始まったのか。パスポートと日本の歴史をたどっていく。山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。パスポートと日本2024年の日本のパスポー