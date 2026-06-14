出国者数は大きく減っていないのに、パスポートの発行数は減り続けた。いったい何が起きていたのか--。統計をたどると、日本人の「旅」の二極化が見えてくる。山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。21年間の「長いトンネル」１往復だけの「使い捨