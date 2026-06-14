フリーアナウンサーの中川安奈（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。“サッカーW杯仕様”の古着コーデを公開した。「古着屋さんでおすすめしてもらったレアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォーム」とデニムショートパンツを合わせたショットを披露。「犬の足跡がとってもキュートで即GETしましたL.L.Beanのヴィンテージトートとも合う〜」とつづった。「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ（ちな