お笑いタレント玉袋筋太郎（58）が12日、TBSラジオ「金曜ワイドラジオTOKYOえんがわ」（金曜午後2時）に生出演。6日に都内で開催した自身の「第1回芸能生活四十周年を祝う会」に高市早苗首相に招待状を発送していたと明かした。玉袋は自身で「第1回芸能生活四十周年を祝う会」をプロデュース。明治記念館で開催した。「どういう人が来たら一番サプライズかなって思って、高市早苗首相にも出した」と招待状を発送したと明かした。「