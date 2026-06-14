◇W杯北中米大会1次リーグB組カタール 1―1 スイス（2026年6月13日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールは、元スペイン代表指揮官のロペテギ監督率いるカタールが後半アディショナルタイムの同点劇で1―1（前半0―1）の引き分けに持ち込んだ。スイスに圧倒された前半から一転、相手大黒柱のMFシャカをマンマークで抑えた後半は互角の展開。49分、左クロスを35歳のベテランDFフー