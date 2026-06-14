【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13・14日／サルト・サーキット）【映像】物議を醸した強引アタック（実際の様子）レース開始から3時間が経過したル・マン24時間レースで、フェラーリのハイパーカーとLMP2クラスのマシンが接触するアクシデントが発生した。サイドバイサイドの展開からフェラーリが強引に押し出したかに見え、その衝撃でコース上のボラードが吹き飛ぶなど、序盤から波乱を予感させた。レース開始から3時間を経