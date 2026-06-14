元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。オンラインフードデリバリーサービス「ウーバーイーツ」を初めて利用したと明かした。今週のゲストに元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が登場。堀井がアサイーボウルを食べたことがないと聞いていたため、田中がアサイーボウルをウーバーイーツで注文。他にもギリシャヨーグルトなどを