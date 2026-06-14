オランダ戦を前に記者会見する森保監督＝13日、ダラス（共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本の森保監督は13日、オランダとの1次リーグF組初戦が行われるダラス競技場で記者会見し「これまで積み上げてきたことをしっかりとぶつけて、一戦一戦突き進んでいきたい」と意気込んだ。試合は14日午後3時（日本時間15日午前5時）キックオフ。主将だった遠藤（リバプール）の離脱については