家族のために働き方を変えたはずなのに、その選択がかえって自分を苦しめることがあります。特に「家にいるなら家事は完璧にできるはず」という無言の期待は、ときに家族の善意を超えた重圧になります。【漫画】グルメ気取りの夫が、評論家みたいに妻の料理にケチをつけてくる…！（全編を読む）愛知県在住のMさん（40代）は、上の子の中学受験をきっかけにフルタイム勤務を辞め、在宅中心のパート勤務へ切り替えました。子どもの