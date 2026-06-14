オーナーの熱い情熱が込められた珠玉の一台2026年5月16日に東京サマーランド第2駐車場Aエリアの特設会場で催された「第18回モンキーミーティング」では、ホンダ「モンキー」および「スーパーカブ」系の横型エンジンを搭載したモデルをベースに、オーナーが手を加えた数々のカスタム車両が展示されました。その中で、ひときわ異彩を放ち、来場者の視線を釘付けにした一台が存在します。それは、ホンダが誇る名車「CB750Four（CB