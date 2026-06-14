私は千和（チワ）ワカバ、年少の娘を育てています。在宅でイラストレーターの仕事をしています。家族以外には基本的に職業を秘密にしていますが、生活の中で見かけるあのキャラクターやあの挿絵は、実は私が描いていたりします。ペンネームは「わわ丸」です。そんな私ですが、数年前は会社勤めをしていました。オフィスの雰囲気は常にピリピリしていて、他人のストレスを敏感に感じ取ってしまう私にはしんどく、妊娠を機に辞めてし