「スマホに頼ってばかりいると、記憶力が落ちるのではないか」「AIに相談ばかりしていると考える力が衰えるのでは？」――そんな不安を抱く人は少なくない。実際はどうなのか。 【画像】かなり早くからAIが活用されていた分野 スマホやAIを“脳の拡張”として使う、これからの頭の使い方を、篠原菊紀著『脳を乗っ取る感情（アイツ）からあなたを守る方法』より抜粋・再構成して解説する。 スマホのせいで脳の機能が衰