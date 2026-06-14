＜ダウ選手権3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞3日目は難しいとされるフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）で、強風も重なり、34組中アンダーパーをマークしたのはわずか6組。そのなかで渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』は5バーディ・3ボギーの「68」で回った。首位と3打差の4位タイにつけて最終日を迎える。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『滅！』ポーズ初日は勝が偶数ホール