＜オキュネットクラシック3日目◇13日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は第3ラウンドが終了した。2打差4位から出た石川遼が3バーディ・1ボギーの「68」で回り、首位と4打差のトータル9アンダー・2位タイで最終日に向かう。【写真】 石川遼の独特すぎる練習法“黒ホウキ”石川は昨年12月に行われたQシリーズ（米最終予選）を34位タイで終え、『6位〜40位タ